МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Американский боксер Кевин Джонсон после получения гражданства России будет жить как простой русский парень, рассказал агентству РИА Новости промоутер Владимир Хрюнов. Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру

"Очень радостная новость! Теперь нам предстоит очень большая работа. Кевин Джонсон — большое имя в мировом боксе, а в России самая активная и результативная федерация бокса в мире. Кевин будет работать, продолжать выступать и помогать популяризации спорта", — отметил Хрюнов.

Промоутер также заметил, что на 2024 год запланировано большое количество различных мастерклассов с участием боксера. Кроме того, Джонсон будет жить как простой русский парень.

Позднее сам боксер заявил, что получение российского гражданства является очень эмоциональным событием.

"OMG (Oh My God, о мой бог — ред.)! Я все еще пытаюсь переварить это", — отметил боксер в беседе с РИА Новости.

Ранее американский спортсмен заявил о намерении стать гражданином Российской Федерации, а также сменить имя на Кевин Владимирович. На счету боксера 60 боев на профессиональном ринге (36 побед, 22 поражения, 2 ничьих), в 2009 году он уступил в поединке за пояс Всемирного боксерского совета (WBC) украинцу Виталию Кличко.