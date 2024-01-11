СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Выступившему против ограничений на удары Украины по России президенту Эстонии Алару Карису нужно следить за языком, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

Президент Украины Владимир Зеленский

У Зеленского "появились вопросы" к украинцам

Ранее в четверг, 11 января, эстонский лидер встретился с Владимиром Зеленским. Он высказался против ограничений на удары украинской армии западным оружием по российской территории.

"Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает", — прокомментировал Цеков слова Кариса.

Сенатор подчеркнул, что президент Эстонии своими разговорами рискует втянуть НАТО в войну с Россией и получить удар по своей стране.