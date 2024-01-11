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Президенту Эстонии рекомендовали следить за языком
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Выступившему против ограничений на удары Украины по России президенту Эстонии Алару Карису нужно следить за языком, заявил сенатор от крымского региона, член международного... ПРАЙМ, 11.01.2024
общество , новости, россия, эстония, сергей цеков, алар карис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Выступившему против ограничений на удары Украины по России президенту Эстонии Алару Карису нужно следить за языком, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Ранее в четверг, 11 января, эстонский лидер встретился с Владимиром Зеленским. Он высказался против ограничений на удары украинской армии западным оружием по российской территории.
"Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает", — прокомментировал Цеков слова Кариса.
Сенатор подчеркнул, что президент Эстонии своими разговорами рискует втянуть НАТО в войну с Россией и получить удар по своей стране.