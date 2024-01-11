СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — ПРАЙМ. Выступившему против ограничений на удары Украины по России президенту Эстонии Алару Карису нужно следить за языком, заявил сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. У Зеленского "появились вопросы" к украинцам

Ранее в четверг, 11 января, эстонский лидер встретился с Владимиром Зеленским. Он высказался против ограничений на удары украинской армии западным оружием по российской территории.

"Президенту Эстонии следовало бы следить за своим языком, прежде чем делать столь ничтожные, никчемные и маргинальные заявления в адрес России. Он ничего не представляет в своей стране, да и в мире мало кто о нем вообще что знает, вот Моська и лает", — прокомментировал Цеков слова Кариса.

Сенатор подчеркнул, что президент Эстонии своими разговорами рискует втянуть НАТО в войну с Россией и получить удар по своей стране.