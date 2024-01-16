МОСКВА, 16 ЯНВ — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал муниципальных служащих обращать особое внимание на вернувшихся участников специальной военной операции. Об этом российский лидер сообщил в рамках встречи с главами муниципальных образований субъектов России. Путин поручил привлечь граждан в программу долгосрочных сбережений

По словам президента, у них меняется сознание, поэтому "без штанов уже прыгать не будут".

Глава государства назвал укрепление кадрового потенциала важным направлением, призвав обращать внимание на вернувшихся из зоны СВО.

"Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях", — отметил он.

Путин также добавил, что у этих людей меняются взгляды на жизнь, а также пересматривают свои приоритеты и ценности. И если у вернувшихся есть склонность к работе в муниципалитетах, то работодатели должны рассмотреть их кандидатуру.

12 декабря Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации". Документ, в том числе, предполагает право на приоритетное трудоустройство для участников спецоперации на Украине и членам их семей.