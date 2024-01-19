СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Предстоящие масштабные учения НАТО Steadfast Defender-2024 — это проявление агрессивной сущности стран блока и демонстрация подготовки к войне с Россией, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. НАТО отработает начало третьей мировой войны, пишут СМИ

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил о начале на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений Steadfast Defender-2024. В них будут участвовать порядка 90 тысяч военнослужащих в течение нескольких месяцев.

"Помимо проявления агрессивной сущности стран НАТО, прежде всего США, и демонстрации подготовки к войне с Россией, эти учения имеют и иную цель — запугать российских избирателей, исказить их волеизъявление при голосовании. А это уже прямое вмешательство во внутренние дела России. Поэтому нам надо не только держать порох сухим, но проявить патриотизм и политическую зрелость на предстоящих выборах", — заявил Ивлев РИА Новости.

Он полагает, что указанные учения НАТО продлятся до мая не случайно совпадают с кампанией по выборам президента России, вплоть до его инаугурации.