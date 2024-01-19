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В Госдуме назвали учения НАТО вмешательством во внутренние дела России
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Предстоящие масштабные учения НАТО Steadfast Defender-2024 — это проявление агрессивной сущности стран блока и демонстрация подготовки к войне с Россией, считает депутат Госдумы... ПРАЙМ, 19.01.2024
общество , новости, госдума, россия, учения нато steadfast defender-2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — ПРАЙМ. Предстоящие масштабные учения НАТО Steadfast Defender-2024 — это проявление агрессивной сущности стран блока и демонстрация подготовки к войне с Россией, считает депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил о начале на следующей неделе "крупнейших за последние десятилетия" учений Steadfast Defender-2024. В них будут участвовать порядка 90 тысяч военнослужащих в течение нескольких месяцев.
"Помимо проявления агрессивной сущности стран НАТО, прежде всего США, и демонстрации подготовки к войне с Россией, эти учения имеют и иную цель — запугать российских избирателей, исказить их волеизъявление при голосовании. А это уже прямое вмешательство во внутренние дела России. Поэтому нам надо не только держать порох сухим, но проявить патриотизм и политическую зрелость на предстоящих выборах", — заявил Ивлев РИА Новости.
Он полагает, что указанные учения НАТО продлятся до мая не случайно совпадают с кампанией по выборам президента России, вплоть до его инаугурации.