МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Франции должна покинуть НАТО вследствие враждебной политики в отношении России, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. Финны одобряют НАТО из-за страха перед Россией, пишет СМИ

"Североатлантический альянс, похоже, хочет ускорить приближение третьей мировой войны. <…> Давайте выйдем из НАТО, давайте выйдем из этой смертельной спирали, <…> давайте выберем свободную Францию и мир!" — указал он.

Так Филиппо ответил на решение блока провести крупнейшие военные учения за последнее десятилетие. Во французских СМИ заговорили о том, что это решение направлено на демонстрацию России готовности взять в руки оружие, отметил политик.

Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу. Президент России Владимир Путин заявил, что страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.