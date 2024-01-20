2024-01-20T18:54:00+03:00
2024-01-20T18:55:07+03:00
2024-01-20T18:54:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240120/842848471.html
Уйдет в СНБО. В Киеве раскрыли, кто будет главкомом ВСУ вместо Залужного
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова, сообщил украинский политик Георгий... ПРАЙМ, 20.01.2024
общество , новости, украина, владимир зеленский, валерий залужный
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842733.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842733.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842732.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842732.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842720.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84184/27/841842720.jpg
https://1prime.ru/society/20240120/842845908.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова, сообщил украинский политик Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.
"Зеленский принял решение о замене Валерия Залужного. Его планируют перевести в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.)", — указал политик.
Тука полагает, что кандидатура Буданова заинтересовала украинского лидера потому, что Зеленский его пригласил посетить международные мероприятия в Женеве, где якобы будущий главнокомандующий войсками познакомится с западными союзниками страны.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.