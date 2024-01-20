МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский хочет уволить главкома ВСУ Валерия Залужного и назначить на его место начальника ГУР МО Кирилла Буданова, сообщил украинский политик Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom. В США оценили, получит ли Киев оружие, способное изменить ход конфликта

"Зеленский принял решение о замене Валерия Залужного. Его планируют перевести в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ред.)", — указал политик.

Тука полагает, что кандидатура Буданова заинтересовала украинского лидера потому, что Зеленский его пригласил посетить международные мероприятия в Женеве, где якобы будущий главнокомандующий войсками познакомится с западными союзниками страны.

Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.