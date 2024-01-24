МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Экипаж сбитого в Белгородской области Ил-76 успел доложить о внешнем воздействии, заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире телеканала "Вместе РФ". Все находившиеся на борту Ил-76 погибли, заявил Гладков

Как сообщило 24 января Министерство обороны России, самолет Ил-76, который вез на обмен украинских пленных, потерпел крушение в Белгородской области. Предполагается, что самолет был сбит ракетами, выпущенными из системы ПВО, либо немецкими ЗРК Patriot, либо IRIS-T. Однако, Министерство обороны Украины отрицает причастность к произошедшей катастрофе и сообщает, что информация пока уточняется.

"То, что самолет был сбит, здесь нет никаких сомнений. По тому видео, которое было представлено в Telegram-каналах, видно характерное черно-серое облако и характерный след от ракеты. Я пока конкретно сказать не могу, одна, две, три или больше. Но то, что самолет был сбит, — это 100% ясно", — заметил сенатор.

По словам Бондарева, нельзя отрицать и вероятную деятельность диверсионно-разведывательной группы из западных стран. Кроме того, сенатор отметил высокое мастерство пилотов, благодаря которым, самолет упал на окраине города, а не в жилом районе.

Бондарев осудил киевскую сторону, которая поспешила заявить о своей причастности к крушению, но затем замолкла, когда стало известно о наличии украинских пленных на борту. Он также призвал дождаться выводов комиссии и информации, полученной с "черных ящиков".

В результате аварии, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, никто не выжил.