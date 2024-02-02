Эксперт Коротченко: НАТО отработает на учениях ядерный сценарий конфликта с РФ
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской атомной подлодки состоится в контексте масштабных учений НАТО с отработкой военного столкновения с Россией, что свидетельствует о наличии ядерного сценария в данном мероприятии, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее издание Sun со ссылкой на источники сообщила, что британский флот впервые с 2016 года готовится провести запуск МБР Trident 2 с атомной подлодки в Атлантике. Отмечается, что пуск ракеты без боевой части произведет АПЛ Vanguard, которая семь лет находилась на ремонте в Плимуте. После испытаний она вернется в строй в британского флота ядерного сдерживания.
"Это происходит на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят сегодня в Европе и отрабатывают сценарий войны с Россией. Очевидно, что этот пуск… проводится в контексте указанных учений, что в ходе сценария, который НАТО отрабатывает, есть и варианты применения ядерного оружия, поэтому очевидно, что это все увязано в единый контур", — пояснил Коротченко.
Он отметил, что каждое из государств, имеющих ядерное оружие, периодически проводит пуски ракет для подтверждения заданных тактико-технических характеристик и их боеготовности. Сейчас такой запуск решили совместить с учениями "по войне с Россией", уверен эксперт.
Коротченко объяснил, что предыдущий запуск был с перерывом почти восемь лет из-за того, что Британия использует ракеты производства США. По его словам, американских подтверждающих пусков достаточно, поэтому у Лондона нет необходимости запускать Trident 2 часто.
Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
https://1prime.ru/society/20240202/842967530.html