МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Trident 2 с борта британской атомной подлодки состоится в контексте масштабных учений НАТО с отработкой военного столкновения с Россией, что свидетельствует о наличии ядерного сценария в данном мероприятии, заявил РИА Новости военный аналитик, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Украина раскрыла российским военным неожиданную уязвимость НАТО

Ранее издание Sun со ссылкой на источники сообщила, что британский флот впервые с 2016 года готовится провести запуск МБР Trident 2 с атомной подлодки в Атлантике. Отмечается, что пуск ракеты без боевой части произведет АПЛ Vanguard, которая семь лет находилась на ремонте в Плимуте. После испытаний она вернется в строй в британского флота ядерного сдерживания.

"Это происходит на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят сегодня в Европе и отрабатывают сценарий войны с Россией. Очевидно, что этот пуск… проводится в контексте указанных учений, что в ходе сценария, который НАТО отрабатывает, есть и варианты применения ядерного оружия, поэтому очевидно, что это все увязано в единый контур", — пояснил Коротченко.

Он отметил, что каждое из государств, имеющих ядерное оружие, периодически проводит пуски ракет для подтверждения заданных тактико-технических характеристик и их боеготовности. Сейчас такой запуск решили совместить с учениями "по войне с Россией", уверен эксперт.

Коротченко объяснил, что предыдущий запуск был с перерывом почти восемь лет из-за того, что Британия использует ракеты производства США. По его словам, американских подтверждающих пусков достаточно, поэтому у Лондона нет необходимости запускать Trident 2 часто.

Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.