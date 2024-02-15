БЕЛГОРОД, 15 фев — ПРАЙМ. Торговый центр в Белгороде, в котором находится продуктовый магазин "Магнит" и аптека, получил сильные повреждения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Сырский признал возможность отступления ВСУ

Ранее жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

По данным агентства, торговый центр расположен на улице Плеханова. В здании выбиты стекла, поврежден фасад. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Кроме того, отмечается, что погибли как минимум два человека.

Согласно информации, полученной от Министерства обороны России, российскими средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".