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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
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Торговый центр в Белгороде, в котором находится продуктовый магазин "Магнит" и аптека, получил сильные повреждения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины,... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, россия, белгород, всу, атака
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕЛГОРОД, 15 фев — ПРАЙМ. Торговый центр в Белгороде, в котором находится продуктовый магазин "Магнит" и аптека, получил сильные повреждения в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил корреспондент агентства РИА Новости.
Ранее жителей Белгорода и Белгородского района предупредили об угрозе ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
По данным агентства, торговый центр расположен на улице Плеханова. В здании выбиты стекла, поврежден фасад. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Кроме того, отмечается, что погибли как минимум два человека.
Согласно информации, полученной от Министерства обороны России, российскими средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены 14 снарядов РСЗО RM-70 "Вампир".