Губернатор Гладков: 5 человек погибли, 18 ранены в Белгороде при ударе ВСУ
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Атака ВСУ на Белгород унесла жизни пяти человек, в том числе ребенка, 18 человек ранены, написал в телеграм губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как сообщало Министерство обороны России, Украина выпустила из РСЗО RM-70 Vampire, средства противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов. В Белгороде сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова.
"По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети", — сообщил Гладков.
По его словам, пострадавших доставляют в медицинские учреждения.
Губернатор добавил, что в городе были выявлены серьезные разрушения. Так, отметил Гладков, в семи частных домах выбиты окна, повреждены кровля и забор. Окна также выбило в пяти многоквартирных домах, осколки повредили пять автомобилей. Помимо этого, повреждения выявили у одного магазина и на территории одного из промпредприятий.
Помимо этого, добавил губернатор, в селе Шагаровка повреждены два домовладения и один автомобиль.
https://1prime.ru/society/20240215/843079058.html