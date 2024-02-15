МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Атака ВСУ на Белгород унесла жизни пяти человек, в том числе ребенка, 18 человек ранены, написал в телеграм губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Как сообщало Министерство обороны России, Украина выпустила из РСЗО RM-70 Vampire, средства противовоздушной обороны уничтожили 14 снарядов. В Белгороде сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова.

"По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети", — сообщил Гладков.

По его словам, пострадавших доставляют в медицинские учреждения.

Губернатор добавил, что в городе были выявлены серьезные разрушения. Так, отметил Гладков, в семи частных домах выбиты окна, повреждены кровля и забор. Окна также выбило в пяти многоквартирных домах, осколки повредили пять автомобилей. Помимо этого, повреждения выявили у одного магазина и на территории одного из промпредприятий.

Помимо этого, добавил губернатор, в селе Шагаровка повреждены два домовладения и один автомобиль.