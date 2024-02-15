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https://1prime.ru/society/20240215/843079519.html
Захарова назвала удар ВСУ по Белгороду терактом
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Киевский режим совершил очередной террористический акт, Россия представит атаку на рассмотрение международным организациям, сообщила в Telegram официальный представитель МИД... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, россия, атака, белгород, всу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Киевский режим совершил очередной террористический акт, Россия представит атаку на рассмотрение международным организациям, сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова.
15 февраля Белгородская область подверглась ракетной атаке со стороны Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате нападения ВСУ на Белгород пять человек, включая ребенка, погибли, 18 пострадали.
"Очередной акт терроризма со стороны киевского режима… будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", — заявила дипломат.