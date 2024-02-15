МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Киевский режим совершил очередной террористический акт, Россия представит атаку на рассмотрение международным организациям, сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова. ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

15 февраля Белгородская область подверглась ракетной атаке со стороны Украины. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате нападения ВСУ на Белгород пять человек, включая ребенка, погибли, 18 пострадали.

"Очередной акт терроризма со стороны киевского режима… будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", — заявила дипломат.