МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сумма повышенных академической и социальной стипендий для студентов первого и второго курсов бакалавриата и специалитета не может быть ниже прожиточного минимума, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. Кабмин утвердил правила назначения стипендии президента для аспирантов

"Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий — академической и социальной — в повышенном размере студентам первого и второго курсов бакалавриата и специалитета, не должна быть ниже прожиточного минимума", — говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что выплаты не должны быть ниже прожиточного минимума на душу населения в целом по России за четвертый квартал года, предшествующего году, в котором осуществлялось формирование стипендиального фонда.

В ведомстве пояснили, что поскольку стипендиальный фонд на 2024 год формировался в 2023 году, ориентироваться нужно на показатели 2022 года. Это 13 919 рублей, согласно постановлению правительства.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о решении увеличить президентскую стипендию до 30 тысяч рублей, а правительственную стипендию до порядка 20 тысяч рублей.

27 ноября Путин подписал федеральный закон о повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году на 18,5 процента. Так, с 1 января МРОТ достигает 19 242 рублей. Кроме того, соотношение МРОТ и медианной зарплаты будет не ниже 48 процента в 2025 году.