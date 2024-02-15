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https://1prime.ru/society/20240215/843080669.html
Минздрав сообщил о шести погибших при атаке на Белгород
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Число погибших при ракетном обстреле ВСУ Белгорода выросло до шести, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , новости, белгород, погибшие, минздрав рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Число погибших при ракетном обстреле ВСУ Белгорода выросло до шести, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о шести погибших, включая ребенка, и 18 пострадавших.
"В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", — заявил Кузнецов.
Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.
ВСУ нанесли ракетные удары по территории Белгородской области. Около 15 часов мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности.