МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Число погибших при ракетном обстреле ВСУ Белгорода выросло до шести, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о шести погибших, включая ребенка, и 18 пострадавших.

"В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", — заявил Кузнецов.

Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

ВСУ нанесли ракетные удары по территории Белгородской области. Около 15 часов мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности.