МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Число погибших при ракетном обстреле ВСУ Белгорода выросло до шести, сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов. Захарова назвала удар ВСУ по Белгороду терактом

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о шести погибших, включая ребенка, и 18 пострадавших.

"В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", — заявил Кузнецов.

Он добавил, что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь.

ВСУ нанесли ракетные удары по территории Белгородской области. Около 15 часов мэрия Белгорода сообщила об отмене ракетной опасности.