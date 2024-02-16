МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что американское сообщество живет в полной информационной блокаде, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня". Лавров: западное жулье пытается затащить мир в "формулу Зеленского"

"Позиция республиканцев, и насчет прозрения, которое наступило вдруг в американском обществе после интервью Путина Такеру Карлосону, вы знаете, только говорит об одном, главное для меня, то, что оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде", — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что Москва исчерпала лимит "жестов доброй воли" в отношениях с Западом, при этом западные страны не отвечают взаимностью на эти жесты. Он также отметил, что в вопросе диалога с Украиной ответственность лежит на Владимире Зеленском, который должен сначала отменить указ о запрете переговоров с российской стороной.

Лавров заключил, что в вопросе диалога с украинской стороной мяч точно не на стороне России, что всем должно быть ясно.