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Лавров оценил итоги интервью Путина Карлсону
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После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что американское сообщество живет в полной информационной блокаде,... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, запад, лавров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало очевидно, что американское сообщество живет в полной информационной блокаде, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины" в медиацентре "Россия сегодня".
"Позиция республиканцев, и насчет прозрения, которое наступило вдруг в американском обществе после интервью Путина Такеру Карлосону, вы знаете, только говорит об одном, главное для меня, то, что оказалось, что американское общество живет в полной информационной блокаде", — отметил министр.
Лавров также подчеркнул, что Москва исчерпала лимит "жестов доброй воли" в отношениях с Западом, при этом западные страны не отвечают взаимностью на эти жесты. Он также отметил, что в вопросе диалога с Украиной ответственность лежит на Владимире Зеленском, который должен сначала отменить указ о запрете переговоров с российской стороной.
Лавров заключил, что в вопросе диалога с украинской стороной мяч точно не на стороне России, что всем должно быть ясно.