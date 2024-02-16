МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Зарплаты россиян в реальном выражении за шесть лет выросли на треть, заявил глава Минтруда России Антон Котяков. Опрос показал, какую зарплату россияне хотят для своих партнеров

Министр выступил на заседании форума национальных достижений "Кадровая политика для современного рынка труда".

"В целом за минувшие шесть лет заработные платы в РФ в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, выросли на треть. В том числе по итогам 11 месяцев 2023 года рост заработных плат в реальном выражении составил 7,6%", — сказал он.

По словам Котякова, структура спроса на труд изменилась качественно. Он отметил, что в топ специальностей по уровню медианной заработной платы вошли машинист бульдозера, экскаватора, автогрейдера, геодезист, токарь, фрезеровщик, шлифовщик и другие.

Медианная зарплата — это показатель заработка, который получает одинаковое количество работников (50 процентов получают выше этого уровня, 50 процентов ниже). Медианная зарплата отличается от средней зарплаты, которая считается для всех категорий работников и руководящего персонала.