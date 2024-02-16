ЛУГАНСК, 16 фев — ПРАЙМ. Группа военнослужащих ВС Украины в видеообращении заявила о желании сложить оружие и жалуется на "мясные штурмы" и "равнодушие руководства страны", пишет РИА Новости. Минобороны рассказало, как солдатам ВСУ включали похоронный марш

По официальным данным Киева, 119-я бригада после участия в боях на Артемовском направлении весной 2023 года была выведена в приграничные районы. В конце 2023 года в социальных сетях стали появляться обращения от военных этой бригады, в которых утверждалось, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.

Один из военнослужащих в видеообращении заявил, что бригада приняла решение сложить оружие, чтобы свои жизни и здоровье, подчеркнув, что это их предали. По утверждению военнослужащих, половина бригады на сегодняшний день уничтожена.

В обращении мобилизованные на украинском языке обращаются помимо Владимира Зеленского и к "главкому ВСУ Валерию Залужному", что свидетельствует о том, оно записано до 8 февраля.

"Пока вы там воюете друг с другом, мы воюем здесь с реальным врагом, который круглосуточно давит нас как клопов. Мы не терминаторы и не мясо, которое может быть использовано для достижения своих призрачных целей", — посетовал военнослужащий на видео.

Местонахождение и дальнейшая судьба участников видео на данный момент неизвестны.