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Песков прокомментировал информацию о смерти Навального
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Все проверки происшествия проводятся в соответствии со всеми действующими правилами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение УФСИН о смерти... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, россия, дмитрий песков, алексей навальный
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Все проверки происшествия проводятся в соответствии со всеми действующими правилами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение УФСИН о смерти Алексея Навального*.
"Насколько я знаю, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами все занимаются проверками, выяснениями, то есть на этот счет есть определенный свод правил, которыми мы все руководствуемся", — заявил пресс-секретарь президента
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.