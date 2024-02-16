МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Все проверки происшествия проводятся в соответствии со всеми действующими правилами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение УФСИН о смерти Алексея Навального*. УФСИН сообщило о смерти Алексея Навального

"Насколько я знаю, сейчас в соответствии со всеми действующими правилами все занимаются проверками, выяснениями, то есть на этот счет есть определенный свод правил, которыми мы все руководствуемся", — заявил пресс-секретарь президента

В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.