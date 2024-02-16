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Биограф Зеленского раскрыл детали его физического состояния
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Владимир Зеленский демонстрирует признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. "Близкие к нему люди говорят мне, что... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, украина, владимир зеленский, истощение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский демонстрирует признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.
"Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения", — заявил Шустер.
Он также рассказал, что Зеленский плохо воспринимает критику, поскольку раньше был актером и привык к овациям. Для него важно, чтобы украинцы его любили и восхищались им.
Кроме того, он отметил, что видит у Зеленского и его штаба четкую тенденцию: они отгораживаются от тех, кто критикует его решения. По мнению Шустера, в окружении президента Украины нет никого, кто мог бы дать ему отпор, что создает целый ряд проблем.