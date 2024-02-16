МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский демонстрирует признаки физического истощения, сообщил его биограф Саймон Шустер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel. Зеленский отправится в новое турне по Европе в поисках денег, пишет СМИ

"Близкие к нему люди говорят мне, что у него появляются признаки физического истощения", — заявил Шустер.

Он также рассказал, что Зеленский плохо воспринимает критику, поскольку раньше был актером и привык к овациям. Для него важно, чтобы украинцы его любили и восхищались им.

Кроме того, он отметил, что видит у Зеленского и его штаба четкую тенденцию: они отгораживаются от тех, кто критикует его решения. По мнению Шустера, в окружении президента Украины нет никого, кто мог бы дать ему отпор, что создает целый ряд проблем.