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https://1prime.ru/society/20240216/843097585.html
Росстат раскрыл данные по изменению численности России в 2023 году
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Естественная убыль населения России в 2023 году составила 495,2 тысячи человек, снизившись на 17% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные Росстата. По данным... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, россия, росстат, население, естественная убыль населения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Естественная убыль населения России в 2023 году составила 495,2 тысячи человек, снизившись на 17% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные Росстата.
По данным статистического ведомства, в 2023 году смертность в России снизилась на 7,6% в годовом выражении и составила 1,76 миллиона человек (в 2022 году — 1,9 миллиона человек). Рождаемость за тот же период снизилась почти на 3,2% и составила 1,26 миллиона человек (против 1,3 миллиона человек).
В 2022 году естественная убыль населения России составила 599,6 тысячи человек.
В декабре в России смертность составила почти 160 тысяч человек, снизившись на 3,1% в годовом выражении. Рождаемость в декабре также снизилась — на 5,3% — и составила 102,6 тысячи человек.
Численность населения России по состоянию на 1 января 2024 года составила 146 203 613 человек, следует из предварительных данных Росстата.