МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Естественная убыль населения России в 2023 году составила 495,2 тысячи человек, снизившись на 17% по сравнению с 2022 годом, свидетельствуют данные Росстата. Росстат подсчитал численность населения России на 1 января 2024 года

По данным статистического ведомства, в 2023 году смертность в России снизилась на 7,6% в годовом выражении и составила 1,76 миллиона человек (в 2022 году — 1,9 миллиона человек). Рождаемость за тот же период снизилась почти на 3,2% и составила 1,26 миллиона человек (против 1,3 миллиона человек).

В 2022 году естественная убыль населения России составила 599,6 тысячи человек.

В декабре в России смертность составила почти 160 тысяч человек, снизившись на 3,1% в годовом выражении. Рождаемость в декабре также снизилась — на 5,3% — и составила 102,6 тысячи человек.

Численность населения России по состоянию на 1 января 2024 года составила 146 203 613 человек, следует из предварительных данных Росстата.