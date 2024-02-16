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https://1prime.ru/society/20240216/843097878.html
Минюст расширил список иностранных агентов
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Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова* и журналиста Анну Наринскую*, сообщается на сайте ведомства. "Шестнадцатого... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, россия, иностранный агент, министерство юстиции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова* и журналиста Анну Наринскую*, сообщается на сайте ведомства.
"Шестнадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев*, Н.А. Кукушкин*, А.А. Наринская*, Ю.В. Синеокая*, О.Ю. Тиньков*", — говорится в сообщении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обсуждается инициатива законодательно закрепить возможность лишения иноагентов всех источников доходов в России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.