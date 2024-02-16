МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов основателя банка Олега Тинькова* и журналиста Анну Наринскую*, сообщается на сайте ведомства.

"Шестнадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А.Х. Арцуев*, Н.А. Кукушкин*, А.А. Наринская*, Ю.В. Синеокая*, О.Ю. Тиньков*", — говорится в сообщении.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обсуждается инициатива законодательно закрепить возможность лишения иноагентов всех источников доходов в России.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.