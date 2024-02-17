БЕРЛИН, 17 фев — ПРАЙМ. В Германии возмутились поведением украинских беженцев, которые нередко выбрасывают выданную им еду от благотворительных негосударственных организации, сообщает издание Focus. Украина может ввести торговые ограничения на польские товары, пишет СМИ

"Сыр, салат, йогурт, специи — прекрасно упакованные и съедобные продукты из Tafel (фонд помощи малоимущим и беженцам, раздающий продуктовые наборы — прим. ред.) в Гере, Тюрингии, были найдены в середине декабря в мусорном баке за углом — очевидно, их выбросили умышленно", — пишет издание.

По данным очевидцев, у точки выдачи бесплатной пищи остановилась машина с украинскими номерами, которой вышла пара, через некоторое время вернувшаяся с примерно пятью доверху набитыми сумками. Прежде чем их погрузить в автомобиль, они рассортировали еду, затем мужчина выбросил "ненужные" продукты в ближайший мусорный бак.

Как отмечает глава фонда, это не первый подобный случай. По ее словам, мужчину смогли вычислить и в следующий его приход провести с ним беседу, во время которой тот делал вид, что ничего не понимает из-за языкового барьера. Ему выдали последний набор еды и лишили продуктовой карточки.

Данный случай, как пишет Focus, вызвал общественный резонанс и дебаты в городе и по всей Тюрингии, но оказался не единичным. Так, по сообщениям, еда выбрасывается прямо на остановках общественного транспорта, под мостами и даже на кладбище.

"Если кому-то что-то не нравится, то это можно оставить на нашем столе или тут же вернуть нам. Спрос очень велик. К сожалению, я могу принять столько нуждающихся людей, сколько у меня имеется товара на складе", — добавила руководитель организации, обеспечивающей продуктами свыше пяти тысяч человек в месяц.

О похожих проблемах сообщает также Йорг Сатор, глава аналогичной благотворительной организации в городе Эссен в земле Северный Рейн-Вестфалия. Германия передаст Киеву военную помощь на семь миллиардов евро

"После волны беженцев в 2015 году возникли проблемы с иранцами и иракцами, потому что они думали, что Tafel является государственной и поэтому обязана им помогать. Теперь у нас такая же проблема с украинцами, потому что они не понимают или не хотят понимать систему", — посетовал он.

Ранее издание сообщало о случае в Шлезвиг-Гольштейне, где украинская семья из четырех человек получила социальные пособия размером в 40 тысяч евро в то время, как сами они на целый год вернулись на Украину, не поставив в известность немецкие власти. Об обмане стало известно только после того, как семья вернулась в Германию и попыталась записать ребенка в школу.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.