Focus: В ФРГ возмутились поведением украинских беженцев, выбрасывающих еду
БЕРЛИН, 17 фев — ПРАЙМ. В Германии возмутились поведением украинских беженцев, которые нередко выбрасывают выданную им еду от благотворительных негосударственных организации, сообщает издание Focus.
"Сыр, салат, йогурт, специи — прекрасно упакованные и съедобные продукты из Tafel (фонд помощи малоимущим и беженцам, раздающий продуктовые наборы — прим. ред.) в Гере, Тюрингии, были найдены в середине декабря в мусорном баке за углом — очевидно, их выбросили умышленно", — пишет издание.
По данным очевидцев, у точки выдачи бесплатной пищи остановилась машина с украинскими номерами, которой вышла пара, через некоторое время вернувшаяся с примерно пятью доверху набитыми сумками. Прежде чем их погрузить в автомобиль, они рассортировали еду, затем мужчина выбросил "ненужные" продукты в ближайший мусорный бак.
Как отмечает глава фонда, это не первый подобный случай. По ее словам, мужчину смогли вычислить и в следующий его приход провести с ним беседу, во время которой тот делал вид, что ничего не понимает из-за языкового барьера. Ему выдали последний набор еды и лишили продуктовой карточки.
Данный случай, как пишет Focus, вызвал общественный резонанс и дебаты в городе и по всей Тюрингии, но оказался не единичным. Так, по сообщениям, еда выбрасывается прямо на остановках общественного транспорта, под мостами и даже на кладбище.
"Если кому-то что-то не нравится, то это можно оставить на нашем столе или тут же вернуть нам. Спрос очень велик. К сожалению, я могу принять столько нуждающихся людей, сколько у меня имеется товара на складе", — добавила руководитель организации, обеспечивающей продуктами свыше пяти тысяч человек в месяц.
О похожих проблемах сообщает также Йорг Сатор, глава аналогичной благотворительной организации в городе Эссен в земле Северный Рейн-Вестфалия.
"После волны беженцев в 2015 году возникли проблемы с иранцами и иракцами, потому что они думали, что Tafel является государственной и поэтому обязана им помогать. Теперь у нас такая же проблема с украинцами, потому что они не понимают или не хотят понимать систему", — посетовал он.
Ранее издание сообщало о случае в Шлезвиг-Гольштейне, где украинская семья из четырех человек получила социальные пособия размером в 40 тысяч евро в то время, как сами они на целый год вернулись на Украину, не поставив в известность немецкие власти. Об обмане стало известно только после того, как семья вернулась в Германию и попыталась записать ребенка в школу.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает приблизительно 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.
https://1prime.ru/society/20240217/843099996.html