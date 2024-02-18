МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала курение сигары министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в эфире украинского новостного телемарафона. Захарова прокомментировала освобождение Авдеевки

Он затянулся сигарой в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки, специалисты расположенной в Киеве студии поспешно убрали министра из кадра.

"Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — написала она в своем Telegram-канале.

В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка войск "Центр" взяла Авдеевку под контроль. Позднее, согласно сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин поздравил российских военных с этой значимой победой.