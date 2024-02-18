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https://1prime.ru/society/20240218/843101460.html
Захарова высмеяла Кулебу за курение в прямом эфире
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала курение сигары министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в эфире украинского новостного... ПРАЙМ, 18.02.2024
общество , новости, россия, мид рф, мария захарова, дмитрий кулеба
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с сарказмом прокомментировала курение сигары министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в эфире украинского новостного телемарафона.
Он затянулся сигарой в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки, специалисты расположенной в Киеве студии поспешно убрали министра из кадра.
"Находящийся в Мюнхене Кулебище затянулся в прямом эфире, и ведущий произнес: "Мы Вас чуем". Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары", — написала она в своем Telegram-канале.
В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка войск "Центр" взяла Авдеевку под контроль. Позднее, согласно сообщению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин поздравил российских военных с этой значимой победой.