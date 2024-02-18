МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Часть интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в которой говорится о зарождении российской государственности, была необходима для того, чтобы за границей могли понять, как мыслит Россия, заявил президент РФ Владимир Путин. При этом он отметил, что на самом деле корни российской государственности гораздо глубже. Путин прокомментировал высокую ставку ЦБ

"Но я дал наиболее известную теорию норманского происхождения. И то думаю, что для западного слушателя, зрителя, это было непросто — тем более для американцев. История США насчитывает 300 с небольшим лет, а я начал с 862 года. Поэтому я думаю, что для американской аудитории это было непросто понять. Но все-таки я думаю, что и для нас самих, и тем более для слушателей и зрителей за рубежом все-таки важно понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны — все, что происходит на украинском направлении", — пояснил глава государства в интервью Павлу Зарубину в ответ на вопрос, воспримут ли историческую часть на Западе, видео выложено в телеграм-канале журналиста.

Путин добавил, что норманская теория происхождения русского государства является лишь одной из теорий, и ее, в частности, критиковал известный русский деятель Михаил Ломоносов. Президент РФ предположил, что Ломоносов может быть прав в том, что на самом деле российская государственность зародилась раньше, "поскольку уж если даже придерживаться нормандской теории — если новгородцы пригласили Рюрика быть арбитром и внешним защитником, то ведь Новгород уже существовал как минимум и имел возможность его пригласить".

"Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет — не мне судить", — добавил российский лидер.

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону 6 февраля. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом.

В частности, глава государства подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в том числе на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.