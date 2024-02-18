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Путин прокомментировал ситуацию вокруг интервью Карлсону
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Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет точного ответа на вопрос, с чем связан ажиотаж вокруг его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и предположил,... ПРАЙМ, 18.02.2024
общество , новости, россия, владимир путин, интервью владимира путина такеру карлсону
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет точного ответа на вопрос, с чем связан ажиотаж вокруг его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и предположил, что он мог быть вызван желанием людей узнать правду.
"Честно говоря не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду", — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, с чем связан ажиотаж вокруг его интервью Карлсону, кадры выложены в telegram-канале Зарубина.
Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону 6 февраля. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. В частности, глава государства подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в том числе на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.