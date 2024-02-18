МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет точного ответа на вопрос, с чем связан ажиотаж вокруг его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону и предположил, что он мог быть вызван желанием людей узнать правду. Путин назвал вопросом жизни и смерти происходящее на украинском направлении

"Честно говоря не знаю, точного ответа у меня нет. Но могу предположить, что это связано с желанием очень многих людей и в нашей стране, и в мире получить альтернативную точку зрения и узнать правду", — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, с чем связан ажиотаж вокруг его интервью Карлсону, кадры выложены в telegram-канале Зарубина.

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону 6 февраля. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. В частности, глава государства подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в том числе на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.