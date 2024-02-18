МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв сообщил, что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, которое позволит продолжить диалог между двумя странами после исторического интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Путин прокомментировал ситуацию вокруг интервью Карлсону

Киселев заявил в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что запрос был направлен в Белый дом в Вашингтон. Он пояснил, что России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, при этом Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя.

"Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1"", — сказано в письме.

Планируется перевести интервью на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

"Вообще по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят — ждем ответа, как соловей лета…", — сказал Киселев в своей программе.

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону 6 февраля. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. В частности, глава государства подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в том числе на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.