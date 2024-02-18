МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв сообщил, что направил запрос на интервью с президентом США Джо Байденом, которое позволит продолжить диалог между двумя странами после исторического интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Путин прокомментировал ситуацию вокруг интервью Карлсону

Киселев заявил в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1", что запрос был направлен в Белый дом в Вашингтон. Он пояснил, что России и США не хватает возможности слушать и слышать друг друга, при этом Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя.

"Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1"", — сказано в письме.

Планируется перевести интервью на иностранные языки и распространить в Telegram-канале РИА Новости, на сайте ria.ru и многочисленных медиа-платформах и в соцсетях медиагруппы как в России, так и по всему миру.

"Вообще по-хорошему президенту США Байдену на все это нужно ответить. Лучшим и самым эффектным вариантом для Белого дома было бы зеркальное интервью российскому журналисту. Как у нас говорят — ждем ответа, как соловей лета…", — сказал Киселев в своей программе.

Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону 6 февраля. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. В частности, глава государства подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в том числе на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.