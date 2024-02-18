Медведев: попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к войне с Западом
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Все попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с применением всего стратегического арсенала, завил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны.
"Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады", — написал он в своем Telegram-канале.
Медведев также отметил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего отечества.
"Некоторое время назад я написал тут, в своём ТГ-канале: "Ядерная держава не может проиграть в войне". Сразу же выскочили сопливые англо-американские выкормыши с истошными криками: "Нет, совсем не так, даже США проигрывали в войнах". Это явная ложь. Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или еще десятки мест, в которых америкосы вели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические Войны, в которых происходит защита своего Отечества. Своей земли, своих людей, своих ценностей. Вот такие войны ядерные державы никогда и никому не проигрывали", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/society/20240218/843102517.html