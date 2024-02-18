МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Все попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут к глобальной войне с применением всего стратегического арсенала, завил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал "гарантии любви" между Украиной и Францией

По его словам, развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны.

"Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону. По всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев также отметил, что ядерные державы никогда не проигрывали войны по защите своего отечества.

"Некоторое время назад я написал тут, в своём ТГ-канале: "Ядерная держава не может проиграть в войне". Сразу же выскочили сопливые англо-американские выкормыши с истошными криками: "Нет, совсем не так, даже США проигрывали в войнах". Это явная ложь. Я ведь говорил не про Вьетнам, Афганистан или еще десятки мест, в которых америкосы вели колониальные захватнические войны. Я писал про исторические Войны, в которых происходит защита своего Отечества. Своей земли, своих людей, своих ценностей. Вот такие войны ядерные державы никогда и никому не проигрывали", — сказано в сообщении.