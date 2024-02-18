МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Москва не начала специальную военную операцию (СВО) на Украине раньше, так как рассчитывала на порядочность партнеров и на исполнение минских договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале. Медведев рассказал о последствиях попыток вернуть РФ к границам 1991 года

Путину задали вопрос о том, почему Россия не начала СВО раньше.

"Потому что рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, минские соглашения, в конечном итоге будут исполняться всеми. Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда бывший канцлер (Германии — ред.) и бывший президент Франции сказали, что они и не собирались выполнять этих соглашений. Но мы же этого не знали, мы же все-таки старались их реализовать, как бы сложны они ни были для, кстати говоря, обеих сторон", — пояснил глава государства.

Он также отметил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то Россия готова к диалогу.

"Не знаю, хотят сегодня? Пожалуйста. Я уже сказал, мы готовы к диалогу", — сказал российский лидер. Киев получает деньги за транзит газа и называет РФ агрессором, заявил Путин

По словам Путина, Россия перешла от мирных средств к инструментам военного характера после просьбы жителей Донбасса о помощи. Президент РФ отметил, что "действующее руководство Украины объявило устами первого лица, что ему ничего не нравится из этих минских соглашений", а его команда — глава МИД и совет безопасности страны — сказали: "и не будем выполнять ничего".

"Стало ясно, что бесполезно. А война-то идет, люди-то гибнут. И, естественно, в этой ситуации к России как к гаранту соблюдения тех же самых минских соглашений обратились люди с Донбасса с просьбой о помощи. Вот и все. И мы от мирных инструментов перешли к инструментам военного характера. Но и тогда мы стремились к тому, чтобы завершить этот конфликт мирным путем, и в Стамбуле договорились о параметрах этого возможного мирного соглашения", — пояснил Путин.

Он также рассказал, что думал о том, как уговорить жителей Донбасса пойти на реализацию минских соглашений.

"Я тогда еще когда подписывал эти соглашения, я про себя думал: а как же мы уговорим людей, которые на Донбассе живут, пойти на эти соглашения", — заявил президент РФ.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.