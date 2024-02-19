Сенатор из США заявил, что не планировал встреч с делегацией Киева в Мюнхене
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец из США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в его планы не входили встречи с украинской делегацией на проходившей в Мюнхене конференции по безопасности. По его словам, он бы "не узнал чего-то нового", а общение, состоявшееся в ходе мероприятия, не изменило его мнение о том, что Вашингтону следует прекратить поддержку Украины.
Мюнхенская конференция по безопасности в 2024 году проходила с 16 по 18 февраля.
Вэнс заявил изданию Politico, что у него не было планов встречаться с украинской делегацией в Мюнхене.
"Я не думал, что я узнаю что-то новое. Я ранее уже встречался с украинским руководством, и это просто не совпало в графиком", — сказал он.
При этом сенатор подчеркнул, что беседы, которые он провел в ходе конференции, не изменили его мнение о том, что США необходимо отступить, а не участвовать "в усилиях Украины по нанесению поражения России", пишет Politico.
Ранее Вэнс заявлял, что новый американский пакет помощи Киеву вряд ли изменит ситуацию по поле боя.
Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://1prime.ru/society/20240219/843105293.html