МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Сенатор-республиканец из США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что в его планы не входили встречи с украинской делегацией на проходившей в Мюнхене конференции по безопасности. По его словам, он бы "не узнал чего-то нового", а общение, состоявшееся в ходе мероприятия, не изменило его мнение о том, что Вашингтону следует прекратить поддержку Украины. Американский сенатор признал, что Украине придется отдать России территории

Мюнхенская конференция по безопасности в 2024 году проходила с 16 по 18 февраля.

Вэнс заявил изданию Politico, что у него не было планов встречаться с украинской делегацией в Мюнхене.

"Я не думал, что я узнаю что-то новое. Я ранее уже встречался с украинским руководством, и это просто не совпало в графиком", — сказал он.

При этом сенатор подчеркнул, что беседы, которые он провел в ходе конференции, не изменили его мнение о том, что США необходимо отступить, а не участвовать "в усилиях Украины по нанесению поражения России", пишет Politico.

Ранее Вэнс заявлял, что новый американский пакет помощи Киеву вряд ли изменит ситуацию по поле боя.

Москва ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.