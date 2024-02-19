ВАРШАВА, 19 фев — ПРАЙМ. Хельсинки не планируют размещать на своей территории американское ядерное оружие, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita. Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников, заявили в Генштабе

По его словам, Финляндии не нужно ядерное оружие США, ядерное сдерживание обеспечивает НАТО. Орпо также отметил, что для обеспечения безопасности Североатлантическому альянсу достаточно ядерного оружия, уже размещенного в других государствах.

"Ядерное оружие развернуто в нескольких странах альянса, и этого достаточно. Тем не менее, мы тщательно готовимся к нашим задачам как новая страна НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия", — сказал он.

Ранее польские власти выразили желание разместить на территории страны ядерное оружие из США в рамках программы Nuclear Sharing.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.