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В Финляндии заявили, что не намерены размещать у себя ядерное оружие США
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Хельсинки не планируют размещать на своей территории американское ядерное оружие, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita. По его... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , новости, сша, финляндия, нато, ядерное оружие
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 19 фев — ПРАЙМ. Хельсинки не планируют размещать на своей территории американское ядерное оружие, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.
По его словам, Финляндии не нужно ядерное оружие США, ядерное сдерживание обеспечивает НАТО. Орпо также отметил, что для обеспечения безопасности Североатлантическому альянсу достаточно ядерного оружия, уже размещенного в других государствах.
"Ядерное оружие развернуто в нескольких странах альянса, и этого достаточно. Тем не менее, мы тщательно готовимся к нашим задачам как новая страна НАТО, участвуем в сдерживании с помощью обычного оружия", — сказал он.
Ранее польские власти выразили желание разместить на территории страны ядерное оружие из США в рамках программы Nuclear Sharing.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила венгерского одобрения.