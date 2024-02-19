Депутат Наумов: послание президента Федсобранию может состояться 29 февраля
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию могут назначить на 29 февраля, заявил депутат Государственной Думы Станислав Наумов.
Политик выступал на парламентских слушаниях на тему законодательного обеспечения поддержки индустрии детских товаров в стране. "29 февраля будет послание президента", — сказал Наумов.
Послание Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту. Речь представляет собой программный документ, который выражает видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. С 2008 года обращение проводилось в ноябре и декабре. С 2018-го президент оглашал его в основном в начале года.
В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.
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