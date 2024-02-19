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Минобороны раскрыло подробности отравления Пасечника
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Вооруженные силы Украины отравили главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника феноменальными соединениями. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , здоровье, новости, минобороны рф, всу, отравление
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины отравили главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника феноменальными соединениями. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов", — сказал он.
По словам Кириллова, в декабре 2023 года украинская сторона применила феноменальные соединения, чтобы отравить главу администрации ЛНР Леонида Пасечника.
Леонид Иванович Пасечник — российский государственный и военный деятель самопровозглашённой Луганской Народной Республики. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР как субъекта Российской Федерации с 4 октября 2022.