МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины отравили главу Луганской Народной Республики Леонида Пасечника феноменальными соединениями. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Минобороны рассказало, как солдатам ВСУ включали похоронный марш

"ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов", — сказал он.

По словам Кириллова, в декабре 2023 года украинская сторона применила феноменальные соединения, чтобы отравить главу администрации ЛНР Леонида Пасечника.

Леонид Иванович Пасечник — российский государственный и военный деятель самопровозглашённой Луганской Народной Республики. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР как субъекта Российской Федерации с 4 октября 2022.