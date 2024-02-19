МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал делать все для оказания всесторонней поддержки российских военным — от вооружений до социальной помощи. Об этом Мишустин сообщил в рамках заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил России. Мишустин призвал сформировать Большое евразийское партнерство

"Сейчас России вновь приходится противостоять недружественным действиям и мы должны, конечно, оказывать нашим военным, которые находятся на передовой, всестороннюю поддержку — от вооружений до социальной помощи и, соответственно, современных средств реабилитации", — сказал Мишустин.

Глава правительства также добавил, что кабмин выделит 18 миллиардов рублей фонду "Защитники Отечества", которые, в свою очередь, будут направленые на помощь участникам СВО и их семьям. Мишустин подчеркнул, что средства пойдут на закупку средств реабилитации военнослужащих, приобретение различных медицинских изделий, а также на восстановление документов прохожденя обучения.

Он также поручил контролировать целевое и эффективное использование направленного финансирования.

Ко всему прочему, российский премьер поздравил россиян с наступающим Днем защитника Отечества. Мишустин заключил, что помощь защитникам является коллективной задачей, которая требует ответственного подхода.