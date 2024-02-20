МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Члены палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден попросили конгрессменов поддержать альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю, сообщает американское издание Hill. СМИ: США хотят предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Как сообщается в публикации, "двухпартийная группа законодателей призывает своих коллег поддержать измененную версию законопроекта об иностранной помощи и безопасности границы, представленного на прошлой неделе".

По мнению республиканца Фитцпатрика и демократа Голдена, на сегодняшний день Украина оказалась в бедственном положении в результате того, что конгресс задержал финансовую помощь Киеву, следует из письма конгрессменов коллегам, которое попало в распоряжение издания.

Согласно альтернативной версии законопроекта, предложенной Фитцпатриком и Голденом, Украине должно быть выделено $47 млрд, Израилю — $10 млрд, Индо-Тихоокеанскому региону — $5 млрд, на обеспечение операций Пентагона на Ближнем Востоке — $2 млрд.

Что же касается проблем на мексиканской границе, то законодатели предлагают на один год возродить политику "Оставаться в Мексике", согласно которой соискатели убежища в Соединенных Штатах должны ожидать судебного решения на родине.

В Hill смотрят на перспективы этой инициативы скептически. Как отмечается в статье, "законопроект вряд ли получит достаточную поддержку".

На прошлой неделе сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом $95 млрд, который включает $60 млрд на возобновление помощи Киеву. При этом авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы США и миграционную реформу.

Однако палата представителей, где сильна республиканская оппозиция, ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту