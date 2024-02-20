СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — ПРАЙМ. 20 февраля 2014 года стало днем начала отмежевания Крыма от Украины, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов. "Прорыв фронта". В Китае рассказали, что будет после ухода ВСУ из Авдеевки

Политик напомнил, что именно в этот день украинские боевики напали на а колонну автобусов с крымчанами в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области. "Майдановцы", добавил парламентарий, вывели людей из автобусов, заставили раздеться и избили.

"По словам очевидцев, крымчан заставляли есть разбитые стекла автобусов. Несколько человек были расстреляны в упор. Автобусы закидали "коктейлями Молотова". За теми, кто пытался убежать, гнались с собаками — в "классических" традициях гестапо", — написал Константинов в Telegram.

По его словам, тогда стало очевидно, что только жители региона могут защитить себя. Константинов отметил, что после этого события началась работа по отделению Крыма и обеспечения безопасности на полуострове, в чем могла помочь только Россия. В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.