СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Высказывание одного из лидеров организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева о военном освобождении Крыма Украиной является злобным оскалом и проявлением безнадежности, заявил редставитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов. Крымские татары раскритиковали идею Киева сменить названия в Крыму

Ранее Джемилев разместил видеообращение, в котором призвал россиян покинуть Крым, а также заявил, что полуочтров можно "освободить" только военным путем. "Джемилев давно утратил доверие своего народа. После позорного бегства из Крыма называть его лидером — это кощунство. Злобный оскал Джемилева, с которым он обращается к жителям Крыма, демонстрирует всю безысходность и безнадежность того положения, в котором сейчас находится этот политический скунс и его беглые подельники", — рассказал Смирнов в беседе с агентством РИА Новости.

Смирнов подчеркнул, что ни крымчане, ни крымские татары не намерены покидать полуостров, так как чувствуют себя здесь в безопасности.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Тем не менее, украинская сторона до сих пор считает полуостров оккупированной частью своей территории.

* Запрещенная в России экстремистская организация.