МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе подготовки к ежегодному посланию Федеральному Собранию по несколько раз в день общается с вице-премьерами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что данный процесс идет постоянно. Путин объяснил, почему спецоперация не началась раньше

"Эти контакты у президента идут на ежедневной основе: он общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления по несколько раз в день. Поэтому этот процесс постоянный", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов, проходят ли у Путина встречи накануне послания.

Песков также сообщил, что в Кремле не планируют раскрывать основные темы послания, так как они никогда не анонсируются. "Не будем это делать и сейчас", — заявил он.

По словам Пескова, митинга-концерта после оглашения президентом послания не планируется.

"Вы знаете, что мы сегодня на 29 февраля анонсировали послание Федеральному собранию от главы государства… Сегодня же начнем рассылать приглашения участникам… После послания митинга-концерта не планируется", — сообщил пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин 29 февраля обратится к Федеральному Собранию РФ с ежегодным посланием, сообщили ранее в пресс-служба Кремля.