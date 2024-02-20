МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как и многим, понравилась машина Aurus, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota

Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от Владимира Путина автомобиль Aurus. "Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась", — отметил пресс-секретарь президента России.

Aurus Motors — российская марка автомобилей представительского и высшего класса. Название "Aurus" образовано от латинского aurum — "золото" и Russia — "Россия".

Разработку проекта с 2013 года ведет институт "НАМИ". Проект представляет собой платформу для создания автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Первыми представленными широкой публике моделями данной марки стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента РФ автомобили "Aurus Senat".