2024-02-20T13:05:00+03:00
2024-02-20T13:10:41+03:00
2024-02-20T13:05:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240220/843118547.html
Песков рассказал о реакции Ким Чен Ына на подаренный Aurus
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как и многим, понравилась машина Aurus, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от Владимира... ПРАЙМ, 20.02.2024
общество , транспорт, бизнес, новости, в мире, россия, aurus, ким чен ын
https://cdnn.1prime.ru/images/84173/48/841734845.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84173/48/841734845.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84173/48/841734844.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84173/48/841734844.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84173/48/841734832.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84173/48/841734832.jpg
https://1prime.ru/transport/20240214/843069124.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Лидеру КНДР Ким Чен Ыну, как и многим, понравилась машина Aurus, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын получил в подарок от Владимира Путина автомобиль Aurus. "Действительно, когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он посмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично и, конечно же, как и многим, эта машина ему понравилась", — отметил пресс-секретарь президента России.
Aurus Motors — российская марка автомобилей представительского и высшего класса. Название "Aurus" образовано от латинского aurum — "золото" и Russia — "Россия".
Разработку проекта с 2013 года ведет институт "НАМИ". Проект представляет собой платформу для создания автомобилей для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. Первыми представленными широкой публике моделями данной марки стали использованные 7 мая 2018 года на инаугурации президента РФ автомобили "Aurus Senat".