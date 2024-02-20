МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. На недавно прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс "сильнее России". Но после освобождения Авдеевки стало ясно, что у Запада нет ресурсов, чтобы победить Россию, пишет Al Khaleej. Запад пытается предотвратить развал ВСУ, пишет СМИ

Столтенберг признал: "В то же время конфликт на Украине показал, что есть явные проблемы, для поддержания боевых действий нужны запчасти, обслуживание и боеприпасы. И с начала конфликта на Украине мы израсходовали свои запасы, сейчас они маловаты. Поэтому мы срочно наращиваем производство".

В этой связи авторы статьи задаются неприятными для Столтенберга, равно как и для всего Запада, вопросами: "Как армия может воевать, испытывая нехватку оружия, и при этом побеждать? Да еще на фоне разногласий по поводу целей и необходимости продолжения конфликта?"

Освобождение Авдеевки, как указывается в материале, опровергает слова генсека НАТО о том, кто сильнее, и "говорит Украине и НАТО о том, что Россия способна выиграть в этом конфликте и что их настойчивость на продолжении боевых действий и отказ от переговоров — чистое самоубийство". Экс-премьер Украины раскрыл объем реального ВВП Украины

При этом командующий группировкой ВСУ "Таврия" Генерал Александр Тарнавский, говорится в статье, признал, что "некоторые украинские солдаты попали в плен к русским", а причиной отступления украинских войск "стало превосходство противника в числе войск и количестве артиллерии и авиации".

Вместе с тем подчеркивается, что военные обозреватели расценили освобождение Авдеевки как "поворотный момент в ходе конфликта, поскольку город представляет собой стратегическую и символическую ценность для обеих сторон".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, доложивший в субботу президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и уничтожении более 1500 украинских военнослужащих, подчеркнул, что в взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от украинских ударов, говорится в статье.

"Россия, похоже, полна решимости добиться всех своих целей, и очевидно, что НАТО будет работать над тем, чтобы победить ее. Но если альянс проиграет, сможет ли он хотя бы сохранить то, что имеет? И что же будет после Авдеевки?" — такими риторическими вопросами авторы заканчивают статью.

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