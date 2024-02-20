ВАРШАВА, 20 фев — ПРАЙМ. Украинский посол в Польше Василий Зварыч осудил действия польских фермеров, высыпавших на акции протеста украинское зерно на железнодорожные пути, а также призвал полицию наказать их. В Польше призвали отправить осевшие в ЕС излишки украинского зерна в Африку

"Мы решительно осуждаем высыпание украинского зерна протестующими в Медыке (название пункта пропуска на польско-украинской границе — ред.). Полиция должна решительно реагировать и наказать тех, кто нарушает право", — написал он в соцсети Х.

Он отметил, что действия польских фермеров говорят об отсутствии уважения к работе украинских фермеров. "Стыд и позор, господа", — заключил он.

Протест фермеров в Польше начался более недели назад. Они выступают против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, которая негативно сказывается на благополучии польских аграриев. Массовые выступления фермеров, согласно карте, размещенной польским институтом сельского хозяйства, наблюдаются по всей стране. Аграрии блокируют дороги также и в отдаленных от границы с Украиной регионах. Заблокированы многие ведущие трассы. Проблемы есть даже в центре Гданьска на севере страны и в Познани на северо-западе. Полиция направляет водителей к путям объезда.