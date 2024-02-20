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Украинский посол призвал наказать польских фермеров
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Украинский посол в Польше Василий Зварыч осудил действия польских фермеров, высыпавших на акции протеста украинское зерно на железнодорожные пути, а также призвал полицию наказать... ПРАЙМ, 20.02.2024
сельское хозяйство, общество , экономика, новости, польша, украина, украинское зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАРШАВА, 20 фев — ПРАЙМ. Украинский посол в Польше Василий Зварыч осудил действия польских фермеров, высыпавших на акции протеста украинское зерно на железнодорожные пути, а также призвал полицию наказать их.
"Мы решительно осуждаем высыпание украинского зерна протестующими в Медыке (название пункта пропуска на польско-украинской границе — ред.). Полиция должна решительно реагировать и наказать тех, кто нарушает право", — написал он в соцсети Х.
Он отметил, что действия польских фермеров говорят об отсутствии уважения к работе украинских фермеров. "Стыд и позор, господа", — заключил он.
Протест фермеров в Польше начался более недели назад. Они выступают против поставок с Украины сельскохозяйственной продукции, которая негативно сказывается на благополучии польских аграриев. Массовые выступления фермеров, согласно карте, размещенной польским институтом сельского хозяйства, наблюдаются по всей стране. Аграрии блокируют дороги также и в отдаленных от границы с Украиной регионах. Заблокированы многие ведущие трассы. Проблемы есть даже в центре Гданьска на севере страны и в Познани на северо-западе. Полиция направляет водителей к путям объезда.