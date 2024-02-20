МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Сенатор из США Линдси Грэм* включен в список террористов и экстремистов в России, следует из базы Росфинмониторинга. Росфинмониторинг расширил перечень экстремистов и террористов

"Грэм Линдси Олин*, 09.07.1955 года рождения, г. Централь штата Южная Каролина, США", — сказано в перечне.

В мае 2023 года Линдси Грэм* был объявлен МВД России в розыск. Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний сенатора.

Линдси Олин Грэм* — американский политик-республиканец. В 2003 году стал сенатором от штата Южная Каролина, в 2019-м — председателем сенатского комитета по судебной системе.

Кроме того, в перечень попала признанная иноагентом российский политик и лидер экологического движения Евгения Чирикова**, выступавшая против СВО, распространявшая недостоверную информацию о принимаемых российскими органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также являющаяся участником нежелательной в России НПО, сообщал Минюст. Отмечается, что сейчас она проживает за пределами России.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

* внесен в список террористов и экстремистов в России

** признана в России иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов в России