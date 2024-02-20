МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Читатели китайской Гуанча подвергли критике призыв премьера Эстонии Каи Каллас конфисковать замороженные российские активы до начала выборов в США. Президент Эстонии заявил о "решающем моменте для поколения"

Один из них отметил, что "некоторые маленькие европейские государства так запрыгали, так заметались во время украинского конфликта, чтобы показать, что они есть".

"Можно сказать, она всю голову сломала, как бы услужить хозяйским интересам", — считает еще один читатель.

Третий констатировал, что чем дальше, тем менее профессиональными становятся западные политики.

"Еще немного, и их выступления превратятся в комедийные шоу-программы", — пошутил он.

Другой читатель задался вопросом, неужели Каллас думает, "что у России карт в рукаве нет".

"Похоже, ей не хватает мозгов", — предположил еще один читатель.

"Ничего не происходит, а эти маленькие страны берут в руки палку и тычут ею медведю в глаза. Как только зверь дает затрещину в ответ, эти государства заявляют о его агрессии. Нарываются!" — заключили читатели издания.