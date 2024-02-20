МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Россия меняется в лучшую сторону в сфере обеспечения безопасности и экономического суверенитета, учится опираться на себя, сейчас ее время, отметил президент России Владимир Путин. Песков назвал марку автомобиля, который Путин подарил Ким Чен Ыну

"Это время России", — сказал Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", характеризуя изменения, которые происходят в мире и стране.

Президент указал, что регулярно ездит по стране и "все видит и понимает", несмотря на то, что встречи с местными жителями подготовлены административными службами. Он добавил, что люди все равно говорят то, что хотят сказать.

Ранее российский лидер заявил, что готовит послание Федеральному собранию, которое будет содержать список задач на ближайшие шесть лет.