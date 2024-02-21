МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Взятие Вооруженными силами РФ Авдеевки не пошатнет позиции Владимира Зеленского, это могут сделать только его западные хозяева, заявил в интервью РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в преддверии десятой годовщины государственного переворота в стране. Медведчук оценил шансы на создание экономического союза Украины и ЕС

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту. Сам переворот произошел 22 февраля 2014 года.

"Пошатнуть позиции Зеленского в этом плане… могут только западные хозяева, которые осуществляют руководство над ним. Потому что любые другие действия, его какая-либо самостоятельность или люфт в проведении каких-то элементов государственной политики нереальны без разрешения внешнего управления", — пояснил Медведчук.

Он также отметил, что "если Запад на это пойдет, пойдет на это и Зеленский, а пойдет ли на это Запад, мы не знаем".

Подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 км, сообщило Минобороны России. ВСУ потеряли более 1,5 тысячи военных.