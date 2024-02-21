МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия — "военной машиной", которая победила Наполеона и Гитлера. Такое оценку российским историческим заслугам дал в эфире телеканала Fox News экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Bloomberg узнал, как Трамп хочет изменить НАТО и "умиротворить" Киев

В частности, он заявил: "Они (Россия — прим. ред.) победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина", — сказал Трамп.

В то же время он добавил, что союзники Соединенных Штатов в Европе обязаны нарастить расходы на оборону. Как считает экс-президент, разница между европейскими и американскими расходами на оборону достигает 150 миллиардов долларов.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США по Североатлантическому альянсу недостаточно тратятся на оборону. Недавно он рассказал, что в свою бытность президентом потребовал от одного государств-члена НАТО выполнить финансовые обязательства перед альянсом, угрожая, что в противном случае США не станут его защищать при возможном нападении Российской Федерации. По словам экс-президента, после этой беседы "в НАТО потекли сотни миллиардов долларов".

Вместе с тем Дональд Трамп выступает за идею предоставления помощи Украине и Израилю в виде кредитов. "Дайте им деньги, и, если они смогут их вернуть, они вернут их", — заявлял экс-президент.