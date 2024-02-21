МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банки не требую вводить пин-код от электронной подписи (ЭП), однако такие запросы поступают от хакеров, рассказал агентству РИА Новости директор по безопасности "СберКоруса" Иван Дмитриев. Нотариус рассказала, чем опасна электронная подпись в сделках с жильем

"Сотрудники удостоверяющего центра, банка и других организаций никогда не будут настаивать на установке программ для удаленной технической поддержки на ваш телефон или компьютер. Они также не будут просить вас ввести пин-код от ключа электронной подписи или передать токен. Если у вас возникли сомнения, лучше прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки", — отметил эксперт.

Он также предупредил об опасностях, связанных с использованием электронных подписей, таких как фишинг, взлом аккаунта и кража персональных данных. Дмитриев отметил, что хакеры могут получить доступ к электронной подписи, атакуя устройства или обманывая их владельцев.

Дмитриев посоветовал не передавать сертифицированный носитель ключа (токен) третьим лицам, никому не сообщать пароль и регулярно менять пин-код. Ко всему прочему, компании теперь выдают сертификаты сотрудникам как физическим лицам, без привязки к работодателю, поэтому при увольнении сертификат остается у сотрудника, чтобы использовать его в личных целях, заключил эксперт.