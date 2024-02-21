МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Американцы отвыкли от чистоты и порядка в городах, поэтому визит в Москву ожесточит их и настроит против руководства Соединенных Штатов. А плачевное состояние американских мегаполисов свидетельствует о том, что страна переживает крах, заявил в беседе с каналом The Blaze известный американский журналист Такер Карлсон. Путин прокомментировал ажиотаж вокруг интервью Карлсону

Отвечая на вопрос ведущего про московские видеоролики, журналист отметил, что в этих видео он рассказал правду о Москве, чтобы пристыдить американское руководство.

"Это обвинение против наших руководителей. И я бы порекомендовал всем вашим зрителям и слушателям до единого: если у вас есть такая возможность, поживите недельку в Москве, — посоветовал журналист. — Не потому, что вы любите Россию, а потому что любите собственную страну. И сравните этот город, крупнейший город Европы, с 13-миллионным населением, с городом, в котором или рядом с которым вы живете. Какой город в лучшей форме? "

Развивая тему, Карлсон заявил, что эти видео — еще и обвинение в адрес "стремительно ухудшающегося уровня жизни" в США и "ужасного управления" американских лидеров.

"Почему у нас нет такого метро, ни в одном из американских городов? Почему нет ни одного американского города без преступности? Что это такое?!" — негодует журналист.

По его словам, в городах США когда-то тоже был порядок, но "в День поминовения в 2020 году, когда Джордж Флойд умер от передозировки, все изменилось".

"Если все ваши города до единого — выгребные ямы, значит, ваша страна переживает крах. Они могут и не быть такими! Проблему преступности решить легче всего. Просто скажите: "Мы этого не потерпим!" — резюмировал Карлсон.