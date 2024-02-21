МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Эффективное применение планирующих авиабомб позволяет российским военным планомерно продвигаться вперед, заявил в программе Maishberger на канале Das Erste заместитель главного редактора Bild Пауль Ронцхаймер. В США предположили, какое оружие Россия может вывести на орбиту

Взятие Авдеевки, по его словам, означает, что российские войска "берут под контроль новые территории".

"Почему это происходит? Россия может использовать там больше планирующих авиабомб, у нее больше дронов, больше людей", — предположил Ронцхаймер.

При этом главред Bild отметил, что Вооруженные силы Украины терпят поражение, а внутри армии царит разочарование. В то же время он подчеркнул, что с начала специальной военной операции украинская армия еще не была в таком тяжелом положении, как в настоящий момент.

Воздушно-космические силы Российская активно применяет в зоне спецоперации авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Эти боеприпасы позволяют российским боевым самолетам наносить удары по украинским укрепрайонам, не входя в зону поражения вражеской ПВО.