АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 21 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин отметил мужество и отвагу, которые были проявлены военнослужащими Воздушно-космических сил (ВКС) России во время специальной военной операции. В Госдуму внесут законопроект об установлении Дня участника СВО

"Рад возможности сегодня вручить высокие государственные награды авиационным частям и подразделениям Воздушно-космических сил. Их личный состав, солдаты и офицеры проявили мужество и отвагу в ходе специальной военной операции. Совершили тысячи боевых вылетов, продемонстрировали высочайшее мастерство, решая поставленные задачи", — сказал российский лидер в ходе церемонии вручения государственных наград воинским частям ВКС.

Кроме того, Путин подчеркнул, что самоотверженным ратным трудом военнослужащие "доказали верность присяге и лучшим традициям российского воинства" и добавил, что эти традиции формировались столетиями нашими полководцами, солдатами и офицерами, преданными сынами и дочерями Отечества.

"Мы гордимся их свершениями и победами, а их имена всегда будут символом мужества и того безграничного уважения, с которым народ России относится к своей родной армии", — заключил глава государства.

Воздушно-космические силы — вид ВС России, предназначенный для ведения разведки воздушно-космической обстановки, вскрытия начала воздушного и ракетного воздушно-космического нападения и оповещения органов государственного и военного управления о нем, отражения агрессии в воздушно-космической сфере и защиты от ударов из космоса и с воздуха пунктов управления высших звеньев государственного и военного управления, административно-политических центров, промышленно-экономических районов, важных объектов страны и группировок войск, поражения критически важных объектов и войск противника с применением обычных и ядерных средств поражения, а также для авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск видов и родов войск ВС, обеспечения запусков космических аппаратов и управления ими в орбитальном полете.