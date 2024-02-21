МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о повышении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности прабабушкам и прадедушкам, имеющим на иждивении нетрудоспособных правнуков. Названы особые заслуги, за которые положены доплаты к пенсии

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов "Единой России". Инициативой вносятся изменения в закон "О страховых пенсиях".

Законопроектом предусматривается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности прадедушкам и прабабушкам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные правнуки до 18 лет или достигшие 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования либо обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам, но не дольше чем до 23 лет или старше, если они стали инвалидами до 18 лет.

Данный закон позволит прабабушкам и прадедушкам, которые являются опекунами, получать дополнительно 2 638 рублей на ребенка, сообщила ранее соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по экономполитике Надежда Школкина.