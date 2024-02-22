МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Представители ХАМАС и ФАТХ примут участие в межпалестинской встрече в Москве 29 февраля, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. США ввели санкции против физлиц и компаний за связи с ХАМАС

"Конечно, будут, все будут: и ФАТХ, и ХАМАС, да", — сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.

Зампредседателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук возглавит делегацию от организации на межпалестинской встрече в Москве, сообщил ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. По его словам, делегация ФАТХ во главе с членом исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом также прибудет на встречу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.