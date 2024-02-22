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В МИД подтвердили участие ХАМАС И ФАТХ в межпалестинской встрече в Москве
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Представители ХАМАС и ФАТХ примут участие в межпалестинской встрече в Москве 29 февраля, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. "Конечно, будут, все будут: и... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, общество , россия, мид, палестина, встреча
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Представители ХАМАС и ФАТХ примут участие в межпалестинской встрече в Москве 29 февраля, заявил РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов.
"Конечно, будут, все будут: и ФАТХ, и ХАМАС, да", — сказал Богданов, отвечая на соответствующий вопрос.
Зампредседателя политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук возглавит делегацию от организации на межпалестинской встрече в Москве, сообщил ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. По его словам, делегация ФАТХ во главе с членом исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Аззамом аль-Ахмедом также прибудет на встречу.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает в обозримом будущем провести межпалестинскую встречу с участием всех ведущих фракций для преодоления внутреннего раскола. Члены Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и Демократического фронта освобождения Палестины (ДФОП) в разговоре с РИА Новости подтвердили, что получили приглашения принять участие в межпалестинской встрече в российской столице в конце февраля.